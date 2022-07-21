"الزعاق": الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية في العصر الراهن

وتابع: في العصر الراهن الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن المناطق الزلزالية، وخلال 6 آلاف سنة ماضية حصل فيها 11 ثَوَرَانًا بركانيًّا آخرها استمر 52 يومًا؛ بمعنى أن الزلازل والبراكين زالت عنا.