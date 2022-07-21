"الزعاق": الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية في العصر الراهن

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق إن الجزيرة العربية كانت قبل ملايين السنين عبارة عن براكين ثائرة ذات هزات أرضية متوالية وعنيفة، خلخلت أرضيتها ففصلتها عن آسيا وإفريقيا؛ فكوَّن شرقُها الخليجَ العربي وغربُها البحرَ الأحمر.
وأضاف الزعاق أن هذه البراكين كوّنت 13 "حرة" ومع ملايين السنين تحولت اللافات الحمراء النارية للأسود.
وتابع: في العصر الراهن الجزيرة العربية بعيدة كل البعد عن المناطق الزلزالية، وخلال 6 آلاف سنة ماضية حصل فيها 11 ثَوَرَانًا بركانيًّا آخرها استمر 52 يومًا؛ بمعنى أن الزلازل والبراكين زالت عنا.