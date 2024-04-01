لا تجعل الفرحة مشوار علاج.. "سعود الطبية" تُحَذر من ارتداء ملابس العيد دون غسيل

أوصت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بضرورة غسل ملابس العيد قبل ارتدائها؛ لأنها تمر عبر العديد من الأماكن وتلمسها الكثير من الأيادي قبل وصولها لأصحابها؛ مما يجعلها عُرضة للبكتيريا والفطريات والغبار والملوثات؛ فضلًا عن المواد الكيميائية والأصباغ التي تدخل في صناعة الثياب؛ مما ينتج عنه مخاطر ومشاكل صحية.
وأشار استشاري الأمراض الجلدية الدكتور عبدالله أبا حسين، إلى أن ارتداءها قبل غسلها يسبب تهيج حساسية الجلد من طفح جلدي وحكة واحمرار وخروج للسوائل؛ خصوصًا مرضى الحساسية التأتبية والحساسية التلامسية؛ لاحتواء تلك الملابس على الأصباغ والمركبات الكيميائية.
وأضاف: كما تُسَبب الأمراض المعدية مثل الجرب والقمل؛ حيث يقوم بعض الأشخاص المصابين بقياس الملابس وتجربتها أكثر من مرة في المحلات، وتنتقل إلى الآخرين عند ارتدائها مرة أخرى، وكذلك انتقال الفطريات المُعدية إلى أشخاص سليمين من أناس مصابين لَبِسوا الملابس بغرض التجربة والقياس".
ونوّه "أبا حسين" بأن كون الملابس الجديدة تحتوي على المركبات الكيميائية مثل الفورمالين؛ يثير الحساسية في الجهاز التنفسي وحساسية الجلد؛ مبينًا أن الملابس المعروضة خارج المحلات تكون عُرضة للغبار والأتربة وعوادم السيارات؛ مما يؤدي إلى الإصابة بحساسية الجهاز التنفسي والعيون والأنف.
وختم "أبا حسين" تصريحه ناصحًا بتفادي هذه المخاطر وغيرها فقط بغسل الملابس الجديدة؛ حتى لا تتحول فرحة العيد إلى بداية مشوار علاج لا تُحمَد عقباه.