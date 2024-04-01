لا تجعل الفرحة مشوار علاج.. "سعود الطبية" تُحَذر من ارتداء ملابس العيد دون غسيل

وأضاف: كما تُسَبب الأمراض المعدية مثل الجرب والقمل؛ حيث يقوم بعض الأشخاص المصابين بقياس الملابس وتجربتها أكثر من مرة في المحلات، وتنتقل إلى الآخرين عند ارتدائها مرة أخرى، وكذلك انتقال الفطريات المُعدية إلى أشخاص سليمين من أناس مصابين لَبِسوا الملابس بغرض التجربة والقياس".