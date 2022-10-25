تقلبات جوية وأمطار رعدية مُتوقعة على أجزاءٍ عِدّة من شمال وشمال غرب المملكة

وبحسب المُختصين في "طقس العرب" يُتوقع أن تتكاثر تدريجياً نهار يوم الثلاثاء كمياتٌ من السُّحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف، وتتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق مُتفرقة من تلك المنطقتيْن رُبما تكون غزيرةً في بعض الأحياء، ويكون الطقس نهار الثلاثاء مُعتدل الحرارة بوجهٍ عام في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، والرياح تكون ما بين شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير بعض الأتربة والغبار في تلك المناطق.