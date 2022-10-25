تقلبات جوية وأمطار رعدية مُتوقعة على أجزاءٍ عِدّة من شمال وشمال غرب المملكة

تتأثر الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المملكة يومَي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أكتوبر 2022 بأحوال جوية غير مُستقرة؛ ناتجة عن انحدار كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا نحو منطقة شرق البحر الابيض المتوسط ومصر؛ تستثير منخفض البحر الأحمر بالتمدُّد نحو الشمال فتتولد معه حالة من عدم الاستقرار الجوي تتسبّب في حدوث تقلبات جوية، من ضمنها فرص هطول زخاتٍ رعدية من المطر في مناطق عشوائية.
وبحسب المُختصين في "طقس العرب" يُتوقع أن تتكاثر تدريجياً نهار يوم الثلاثاء كمياتٌ من السُّحب على ارتفاعات مُختلفة على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف، وتتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق مُتفرقة من تلك المنطقتيْن رُبما تكون غزيرةً في بعض الأحياء، ويكون الطقس نهار الثلاثاء مُعتدل الحرارة بوجهٍ عام في المناطق الشمالية والشمالية الغربية، والرياح تكون ما بين شرقية إلى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتثير بعض الأتربة والغبار في تلك المناطق.
ومع مرور ساعات المساء والليل، تبقى فُرص هطول زخاتٍ رعدية من الأمطار على أجزاءٍ عِدّة من منطقتَي تبوك والجوف، مع امتداد فُرص الأمطار لأجزاءٍ من طريف وغرب عرعر، إضافة لأجزاءٍ من شمال منطقة المدينة المُنوّرة، هذا ويكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق الشمالية الغربية.
أما يوم الأربعاء، فيتركز تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجزاءٍ من الجوف وأجزاءٍ عِدّة من الحدود الشمالية وخاصةً (طريف وعرعر)، وذلك مع تعمق الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتدادٍ لمنخفض البحر الأحمر، بحيث تكون الفرصة مُهيأةً لهطول زخاتٍ رعدية من الأمطار بمشيئة الله.
هذه الهطولات قد تكون غزيرةً في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية مما قد يتسبّب في تشكل جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق، ولا يُستبعد أن تمتد زخاتٌ من الأمطار لأجزاءٍ محدودة من حائل والمدينة المنوّرة.