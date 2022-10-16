حساب المواطن: بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "59"

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 88%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكّلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.