حساب المواطن: بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "59"

بدأ برنامج "حساب المواطن" باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 59، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان قد أودع برنامج حساب المواطن 3.3 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين، 10.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن 78% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليونَي رب أسرة مشكّلين ما نسبته 88%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكّلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.