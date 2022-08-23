وزارة الاتصالات تطلق حملة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي

يأتي إطلاقها امتدادًا لحملة "نتبنى لنبني" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا واستهلتها بقطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة من خلال سلسلة هذه الحملات إلى دعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة.