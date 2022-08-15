"تعليم جازان" يباشر صيانة وتحديث المختبرات المدرسية ومصادر التعلم الحديثة

باشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية منذ وقت مبكر، صيانة وتحديث المختبرات المدرسية ومصادر التعلم الحديثة وتزويد المدراس باحتياجاتها التقنية والمكتبية المختلفة، وذلك ضمن خططها واستعداداتها المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ، محققة بذلك نسب جاهزية عالية، وذلك بإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بالمنطقة.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، حرص "تعليم جازان" على تهيئة البيئة التعليمية المساعدة على تحقيق أهداف وأحلام أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وتمكينهم من المنافسة محليًا وعالميًا في مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى الدور الكبير للبيئة التعليمية الجيدة في تحقيق ذلك، وإلى دور التجهيزات التقنية الحديثة في العملية التعليمية من خلال المساهمة في نقل المعرفة إلى الطلاب والطالبات بما يعينهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية.
وأضاف "عقدي": "قمنا في تعليم جازان برسم خطط الاستعداد للعام الدراسي الجديد منذ وقت مبكر، واستنفار جهود جميع الإدارات والمكاتب التابعة من خلال العمل على تحقيق الخطط المرسومة ومؤشرات الأداء المرصودة بما يضمن بداية جادة للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي أسهم في تحقيق نسب تجهيزات مدرسية عالية".
وأوضح "عقدي" أن ذلك يأتي بفضل الدعم الكبير واللا محدود الذي يحظى به قطاع التعليم بالمملكة عمومًا وتعليم جازان خصوصًا من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وبما وفرته وزارة التعليم من دعم كبير لإدارة تعليم جازان، وبفضل اهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.
وكشف "تعليم جازان" عن أنه وضمن خطط الاستعداد المبكر لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ أنهى قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات المدرسية تزويد مختلف المدارس التابعة باحتياجاتها التقنية والمكتبية الخاصة بمراكز مصادر التعلم وتحديث أكثر من 56 مركزًا، وذلك وفق توجيهات المدير العام للتعليم بالمنطقة والهادفة لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.
كما أنهت إدارة التجهيزات المدرسية صيانة وجاهزية عدد 375 جهاز عرض مرئي "بروجكتر" في مختلف المدارس التابعة، وعدد 54 شاشة تفاعلية، وعدد 1650 آلة تصوير في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة الانتهاء من جاهزية عدد 785 مختبرًا مدرسيًا لجميع مراحل التعليم، وذلك بنسبة 97% من المختبرات المدرسية بالمرحلة الابتدائية، ونسبة 95% من المختبرات المدرسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية والعمل على تحقيق الجاهزية الكاملة لبقية المختبرات قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.