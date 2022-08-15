"تعليم جازان" يباشر صيانة وتحديث المختبرات المدرسية ومصادر التعلم الحديثة

كما أنهت إدارة التجهيزات المدرسية صيانة وجاهزية عدد 375 جهاز عرض مرئي "بروجكتر" في مختلف المدارس التابعة، وعدد 54 شاشة تفاعلية، وعدد 1650 آلة تصوير في مختلف المراحل التعليمية، مؤكدة الانتهاء من جاهزية عدد 785 مختبرًا مدرسيًا لجميع مراحل التعليم، وذلك بنسبة 97% من المختبرات المدرسية بالمرحلة الابتدائية، ونسبة 95% من المختبرات المدرسية في المرحلتين المتوسطة والثانوية والعمل على تحقيق الجاهزية الكاملة لبقية المختبرات قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ.