"التدريب التقني" تطلق عددًا من المبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عددًا من المبادرات التي تشجع أبناءها المتدربين والمتدربات على الابتكار والإبداع، من خلال أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشأة التدريبية، لتوفير بيئة جاذبة للإبداع واستقطاب وتحفيز الموهوبين والمبتكرين من متدربي ومتدربات المنشأة التدريبية، ورعايتهم واستثمار طاقاتهم في بناء نهضة الوطن والاقتصاد المعرفي.