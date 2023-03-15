إنجاز بـ"سعود الطبية".. نجاح زراعة أصغر جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب لمريض ثمانيني

وأوضحت المدينة أن الزراعة أُجريت لمريض ثمانيني كان يعاني إحصار القلب من الدرجة الثالثة، حيث تمّت إجراءات الزراعة من قبل فريق من المختصين بقيادة استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو.