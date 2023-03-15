إنجاز بـ"سعود الطبية".. نجاح زراعة أصغر جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب لمريض ثمانيني

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز صحة القلب إنجازًا بزراعة أصغر جهاز لاسلكي لتنظيم ضربات القلب، حيث يبلغ حجم الجهاز 1 سم ويزن جراميْن، ويقوم بتنظيم ضربات القلب دون الحاجة إلى استخدام أسلاك داخلية أو مولد خارجي.
وأوضحت المدينة أن الزراعة أُجريت لمريض ثمانيني كان يعاني إحصار القلب من الدرجة الثالثة، حيث تمّت إجراءات الزراعة من قبل فريق من المختصين بقيادة استشاري كهربائية القلب الدكتور حسين هادو.
وأشارت المدينة إلى أن المريض يتمتع بحالة صحية جيدة، ويستعد للمغادرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق تجمع الرياض الصحي الأول.