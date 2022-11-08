سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11486 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنعام القابضة، وعناية، وميدغيلف للتأمين، وجدوى ريت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ابن داود، والمواساة، ودله الصحية، وشاكر، وساكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و9.68%.