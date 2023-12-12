حالة الطقس بافتتاح "مونديال الأندية".. غيوم وأمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة في افتتاح #كأس_العالم_للأندية في جدة مساء اليوم.
وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتشهد جدة رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية ليلًا، بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع الأمطار الرعدية.
وأضاف المركز أن درجة الحرارة لليوم 31 مئوية ونسبة الرطوبة 90%.