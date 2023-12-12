حالة الطقس بافتتاح "مونديال الأندية".. غيوم وأمطار متوسطة إلى غزيرة على جدة

وتشهد جدة رياحًا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية ليلًا، بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وتصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع الأمطار الرعدية.