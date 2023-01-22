المفتي يندد بإحراق المصحف بالسويد: عمل استفزازي يؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف

ندد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الأحد، بالعمل العبثي والاستفزازي المشين لمتطرف حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد.
وشدد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على أن ذلك عملًا استفزازيًا لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم، ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.
جاء ذلك في بيانٍ صحفي، أشاد فيه مفتي المملكة، بالبيان الاستنكاري الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية، المتضمن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين؛ لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.
وأوضح أن هذه الممارسات الغوغائية تنمي الكراهية وتخدم أجندات التطرف والإرهاب ومصدري الكراهية في العالم، داعيًا المجتمع الدولي والعقلاء بالعالم إلى اتخاذ موقف حازم وقوي تجاه من يدعمها ويأذن بها تحت أي مسمى أو شعار.
وبين المفتي العام للمملكة، أن هذه الممارسات الهمجية والاستفزازية لن تزيد المسلمين في العالم إلا إيمانًا مع إيمانهم بمكانة القرآن الكريم في نفوسهم، وأنه مصدر التشريع الأول والمنهج القويم الذي يهدي إلى الطيب من القول ونشر قيم السلام والتعايش والمحبة بين البشر.
كما دعا عموم المسلمين إلى التمسك بهذا الكتاب العظيم وأن يلتفوا حول قياداتهم وأن لا تزيدهم هذه الممارسات الغوغائية إلا تمسكًا بثوابتهم والتفافًا حول قياداتهم السياسية في التعامل مع هذه الظواهر بالحكمة.
وأن يكونوا يدًا واحدة في التصدي للكراهية والإرهاب والعنف الذي يقف خلفه مثيري الكراهية سواء كانوا دولاً أو جماعات، سائلاً الله عز وجل، أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يخذل الباطل وأهله وأن يديم الأمن والمحبة والسلام على العالم.