فيصل بن فرحان يرأس الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية

وقال وزير الخارجية: "يمرُّ عالمُنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتّم علينا الوقوف صفًّا واحدًا، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه".