"الزيد": نستحضر في يوم التأسيس الملحمة البطولية المتواصلة منذ 3 قرون

رفع رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور نجم الزيد, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية.
وقال: نحتفي اليوم بيوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية، بأثرٍ باقٍ وممتد منذ بداية الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموحة, حيث نعايش تاريخا متجددا من البناء في كافة المجالات التنموية، الذي ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة ".
وأضاف: كما نعتز اليوم بدورنا المحوري في رحلة النماء الوطني، باعتبار قطاع الكهرباء أحد أهم القطاعات في المملكة، الذي أصبحت بلادنا رائدة فيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم، بمتابعة ورعاية ودعم من وزير الطاقة، سائلاً الله أن يديم الله على بلادنا عزها وأمنها.