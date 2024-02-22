"الزيد": نستحضر في يوم التأسيس الملحمة البطولية المتواصلة منذ 3 قرون

وقال: نحتفي اليوم بيوم تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، هذا التاريخ الذي نستحضر من خلاله العمق التاريخي الراسخ، والملحمة البطولية التي شهدتها البلاد منذ ثلاثة قرون ماضية، بأثرٍ باقٍ وممتد منذ بداية الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى مملكة اليوم برؤيتها الطموحة, حيث نعايش تاريخا متجددا من البناء في كافة المجالات التنموية، الذي ينعكس أثره على القوة الاقتصادية، والحياة المعيشية، وجودة الحياة، في ظل قيادتنا الرشيدة ".