"البازعي": الشعر يتحمل مسؤولية اجتماعية.. ويكون عظيمًا وحقيقيًا بتصوير المعاناة الإنسانية
أكد الأستاذ الدكتور سعد البازعي أن الشعر يتحمل مسؤولية اجتماعية بطرح القضايا والمشكلات الاجتماعية لكن كشعر وقصيدة ومن زاوية الشاعر، فيُصوّر المعاناة الإنسانية.
وأشار في لقاء الخيمة التراثية الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالرياض بعنوان "الشعر أمام دهشة الفن" ضمن فعاليّات مهرجان ليالي رمضانية 2 الذي اُختتم أمس، إلى أن الشعر يكون عظيمًا وحقيقيًا، بتصوير المعاناة الإنسانية من خلال لغة الشعر والمجاز والصور والرموز والإيحاء.
ولفت أستاذ آداب اللغة الإنجليزية غير المتفرغ بجامعة الملك سعود، إلي أن الشاعر يتناول كثيرًا من قضايا المجتمع لا كعالم اجتماع أو مصلح اجتماعي، وإنما كشاعر فلا يطرحها من زاوية إصلاحية أو حل مشاكل ولكن قد يُستوحى منها شيء لا يكون المقصود من الأبيات والقصيدة.
وكانت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض اُختتمت بالأمس فعاليّات مهرجان ليالي رمضانية في موسمها الثاني؛ لإحياء التراث السعودي وإبرازه ونقله إلى الأجيال القادمة، عبر رحلة ثقافية تعكس في مجملها تراث المملكة، من خلال العديد من الفعاليّات المثرية في تجربتها؛ مثل الحِرف اليدوية، والعروض المسرحية، والفنون البصرية.
وحظى المهرجان الممتد على مدى 11 ليلة رمضانية خلال الفترة من 8- 19 رمضان بزيارة أكثر من 9,814 زائرًا وضيفًا، وشارك فيه 392 متسابقًا ومشاركًا ومنظمًا.
وضم المهرجان خمس خيام؛ الأولى : "بقالة زمان" وتعرض منتجات قديمة، والثانية: للمأكولات الشعبية، فيما احتضنت الخيمة الثالثة: الحِرف اليدوية المعتمدة على المواد الخام الطبيعية، وعرض في الموقع الرابع بعض الأدوات القديمة التي كانت تستخدم في الماضي؛ مثل جهاز العروس، والوجار لصنع القهوة العربية.
وانتهت الفعاليّات بخيمة المجلس الرمضاني الذي استقطب عددًا من الفنانين والمثقفين لإحياء الأمسيات الشعرية والحوارات الثقافية.
كما جذبت العروض الحية والأنشطة والفعاليّات زوار المهرجان والتي اتخذت طابعًا أثريًا وبمحتوى ثقافي يدور حول إحياء تراث المملكة، إلى جانب التجول بين خيام المهرجان، وإمكانية مشاركته عبر مجموعة في ورش العمل الإبداعية، والتنافس بروح المغامرة وإبراز التحدي في منطقة الألعاب، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة المشاركين في المهرجان وهم يقدمون فن الأداء "حريم زمان" و "المعلم والطلاب" .