"البازعي": الشعر يتحمل مسؤولية اجتماعية.. ويكون عظيمًا وحقيقيًا بتصوير المعاناة الإنسانية

كما جذبت العروض الحية والأنشطة والفعاليّات زوار المهرجان والتي اتخذت طابعًا أثريًا وبمحتوى ثقافي يدور حول إحياء تراث المملكة، إلى جانب التجول بين خيام المهرجان، وإمكانية مشاركته عبر مجموعة في ورش العمل الإبداعية، والتنافس بروح المغامرة وإبراز التحدي في منطقة الألعاب، إضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة المشاركين في المهرجان وهم يقدمون فن الأداء "حريم زمان" و "المعلم والطلاب" .