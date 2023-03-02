أبشروا وبشّروا واضبطوا مسايل المزارع.. الحصيني: المطرية 14 تتوسع لجميع المناطق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، توسع #الحالة_الممطرة_الربع_عشر زمانيًّا ومكانيًّا، لتشمل معظم المناطق ودول الخليج واليمن بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة وأحيانًا غزيرة، مع فرصة سيول وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا واضبطوا مسايل المزارع، متوقعٌ أن يغلب على الأجواء الاعتدالُ النسبي نهارًا، ومن لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل، بارد في ساعات الليل المتأخرة في الأماكن المفتوحة؛ لذا تحتاجون لمظلات عن الشمس نهارًا، وملابس شتوية متوسطة ليلًا؛ هذا في معظم المناطق طوال إجازة بين الفصلين؛ عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر والتهم غرب المرتفعات الغربية ملابس صيفية.
وتابع: أثناء تحرك السحب الممطرة خلال إجازة بين الفصلين متوقع نشاط للرياح المغبرة من متوسط لشبه قوي، قبل وعند تشكّل السحب الرعدية الممطرة المتوقعة، في غالبها نشاط وقتي يزول بزوال السحب الرعدية؛ إلا أن يصرفها الله.
اكشتوا ووسعوا صدوركم مع متابعة الأجواء عند الحاجة، وتحصين أنفسكم وأهليكم بالأذكار.