أبشروا وبشّروا واضبطوا مسايل المزارع.. الحصيني: المطرية 14 تتوسع لجميع المناطق

وقال عبر حسابه في تويتر: أبشروا وبشّروا واضبطوا مسايل المزارع، متوقعٌ أن يغلب على الأجواء الاعتدالُ النسبي نهارًا، ومن لطيف إلى مائل للبرودة أول الليل، بارد في ساعات الليل المتأخرة في الأماكن المفتوحة؛ لذا تحتاجون لمظلات عن الشمس نهارًا، وملابس شتوية متوسطة ليلًا؛ هذا في معظم المناطق طوال إجازة بين الفصلين؛ عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر والتهم غرب المرتفعات الغربية ملابس صيفية.