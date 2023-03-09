36 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 7 مئوية.