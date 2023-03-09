36 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 7 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 36 درجة، وكل من الدمام ووادي الدواسر وشرورة والخرج 35 مئوية، ومكة المكرمة والقنفذة 34 درجة مئوية، وكل من الرياض والدوادمي 32 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ7 مئوية، تليها القريات 8 مئوية، وتبوك 9 مئوية، وحائل 10 درجات.
وسجلت حائل وطريف ورفحاء والقريات وأبها وجازان أعلى رطوبة 90% و85%.