أمير الشرقية: دولتكم حريصة على تقديم الخدمات التي ترضي المواطن والمقيم

وأردف: العمل قائم ومستمر ودولتكم بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين، تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات التي ترقى إلى رضا المواطنين والمستفيدين بجميع فئاتهم، وبالتالي نرى مشاريع الخير تتوالى في بلادنا والخدمات تتطور من يوم إلى آخر، وبالتأكيد خلال تنفيذ أي مشاريع سيكون هناك بعض التعطيل في الأجزاء التي تجري فيها المشاريع، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية دون أن تتأثر بعض المواقع، خاصة مشاريع المياه والصرف الصحي التي تحتاج إلى تمديدات وأنابيب، وبالتالي ستكون هناك عمليات إنشائية مستمرة، فما نرجوه من إخواننا المواطنين دائماً تحمُّل ما قد يحدث من إزعاج أثناء التنفيذ فهذه المشاريع تقام لخدمتهم وتحسين جودة حياتهم، وأنا لا أعتذر عن إخواننا في الجهات التنفيذية، لكن هذا واقع ونسمع في بعض الأحيان شكاوى ونعمل على حلها ‏ونقول ‏للمواطنين منكم الصبر ومنا الوفاء".