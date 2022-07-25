صورة إشادة يرسمها وكلاء جامعة طيبة عن قرارات "شؤون الجامعات"

وأثنى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، نوعية البرامج التي تستهدفها قرارات مجلس شؤون الجامعات التي من ضمنها تحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية تقدم الدبلومات المتوائمة مع احتياجات سوق العمل وزيادة أعداد القبول فيها، وأهمية الالتزام بتطابق البرامج الأكاديمية المتناظرة في كليات المحافظات بما يتوافق مع الخطط الدراسية ومعايير القبول والاختبارات في المقر الرئيس للجامعة؛ وذلك لضبط جودة مخرجات الجامعة في كل فروعها، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين في مركزها الرئيس وفروعها، في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي بالمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.