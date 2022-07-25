صورة إشادة يرسمها وكلاء جامعة طيبة عن قرارات "شؤون الجامعات"

أشاد وكلاء جامعة طيبة بقرارات مجلس شؤون الجامعات في جلسته الأخيرة، مشيرين إلى أن القرار يواكب التطلعات المستقبلية ويلبي الاحتياج الوطني بهدف رفع كفاءة مخرجات وأداء منظومة التعليم الجامعي بالمملكة.
وأعرب وكيل جامعة طيبة الدكتور سلطان العمري، عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يقدمها مجلس شؤون الجامعات، وتسخير الموارد والإمكانات كافة، وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤكداً أن تلك القرارات تمثل عصب التطوير للمرحلة المقبلة في مجال التعليم الجامعي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في البلاد، باعتبار التعليم ركيزة مهمة من الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم، في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - أيدهم الله -.
كما أشاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود، بالقرارات التي جاءت من ضمنها تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى خمس فئات وفق رسالتها واختصاصاتها وهي: شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية، وتطبيقية، عبر عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها؛ مؤشرات الأداء الرئيسة، والهدف، مبيناً أن هذه القرارات السديدة هدفت إلى تحسين وتطوير مخرجات الجامعات، والمساهمة في توفير فرص التخرج المبكر لعددٍ من التخصصات في الجامعة.
وأثنى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حمدي المرامحي، نوعية البرامج التي تستهدفها قرارات مجلس شؤون الجامعات التي من ضمنها تحويل 40 كلية إلى كليات تطبيقية تقدم الدبلومات المتوائمة مع احتياجات سوق العمل وزيادة أعداد القبول فيها، وأهمية الالتزام بتطابق البرامج الأكاديمية المتناظرة في كليات المحافظات بما يتوافق مع الخطط الدراسية ومعايير القبول والاختبارات في المقر الرئيس للجامعة؛ وذلك لضبط جودة مخرجات الجامعة في كل فروعها، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين في مركزها الرئيس وفروعها، في إطار تعزيز المكانة العلمية والبحثية والمجتمعية للتعليم الجامعي بالمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.