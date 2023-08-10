قبل بدء الدراسة.. مختصّ في النوم يدعو إلى استغلال ما تبقّى من الإجازة لضبط الساعة البيولوجية

وقال البروفيسور سراج عمر ولي: إنه وتزامنًا مع قرب عودة المعلمين والمشرفين التربويين في السادس والعشرين من محرم الجاري، وعودة الطلبة والطالبات في الرابع من صفر المقبل؛ فإن سرعة التأقلم مع الوضع الجديد لمواعيد النوم تختلف من شخص إلى آخر؛ ففي حين أن البعض لا يجد أي صعوبة في التغيير السريع في نظام نومه، نجد أن الكثيرين يعانون من هذا التغير لفترات متفاوتة قد تصل إلى أيام، فمن المعلوم عند المختصين في اضطرابات النوم أن تقديم مواقيت النوم والاستيقاظ يكون صعبًا جدًّا؛ مما يصعب من سرعة التأقلم، بعكس تأخير النوم والاستيقاظ اللذين يكون التأقلم معهما أسرع.