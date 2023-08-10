قبل بدء الدراسة.. مختصّ في النوم يدعو إلى استغلال ما تبقّى من الإجازة لضبط الساعة البيولوجية

دعا استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم، مدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، البروفيسور سراج عمر ولي؛ الكادر التعليمي والطلبة والطالبات إلى استغلال الأيام المتبقية من الإجازة الصيفية في ضبط الساعة البيولوجية للنوم؛ من خلال تقديم ساعات النوم والاستيقاظ مبكرًا حتى تتأقلم وتعتاد الساعة البيولوجية على النمط الجديد؛ إذ يساعد ذلك في تفادي التعرض للصداع في أول أيام العودة للمدارس.
وقال البروفيسور سراج عمر ولي: إنه وتزامنًا مع قرب عودة المعلمين والمشرفين التربويين في السادس والعشرين من محرم الجاري، وعودة الطلبة والطالبات في الرابع من صفر المقبل؛ فإن سرعة التأقلم مع الوضع الجديد لمواعيد النوم تختلف من شخص إلى آخر؛ ففي حين أن البعض لا يجد أي صعوبة في التغيير السريع في نظام نومه، نجد أن الكثيرين يعانون من هذا التغير لفترات متفاوتة قد تصل إلى أيام، فمن المعلوم عند المختصين في اضطرابات النوم أن تقديم مواقيت النوم والاستيقاظ يكون صعبًا جدًّا؛ مما يصعب من سرعة التأقلم، بعكس تأخير النوم والاستيقاظ اللذين يكون التأقلم معهما أسرع.
وأضاف: قد يعاني أولئك من بعض الأعراض خلال الأيام الأولى من بدء الدوام؛ مثل الكسل خلال النهار، والنعاس المفرط وقلة التركيز، والآلام في الجسم، والصداع، وتعكر المزاج، ونقص الشهية، والآلام في المعدة والحموضة والارتجاع، واضطراب الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تعثر الأداء التعليمي للطلاب والوظيفي للموظفين؛ مما ينعكس سلبًا على إنتاجهم وحالتهم النفسية.
وتابع "ولي": لا توجد أي استراتيجية أو أسلوب علاجي لاضطرابات الساعة الحيوية بشكل عام، ويمكن التخلص من هذه المشكلة بصورة فاعلة خلال يوم واحد؛ فالمسألة في أصلها سلوكيات اجتماعيةٌ وتصرفات شخصية تستدعي الضبط والتعديل، وتكريس فكرة أن النوم من الأوّليات الوظيفية السلوكية المهمة.
وحذّر استشاري اضطرابات النوم من عدم إعطاء الجسد كفايته من ساعات النوم؛ إذ يؤثّر الحرمان من النوم على نوعية الأداء والإنتاجية، وخصوصًا عند الطلاب؛ إذ يؤدي إلى ضعف التحصيل العلمي، وقد تحقّق ذلك من دراسات عديدة؛ منها دراسة أجريت قبل سنوات ونشرت في المجلة السعودية الطبية؛ إذ بيّنت علاقة كفاءة النوم بالأداء والتحصيل العلمي، فالنوم يعتبر بمثابة الغذاء الذي يحتاج إليه الدماغ والجسد، بينما السهر وسوء النوم يدفعان الجسد إلى أن يتفاعل "عن طريق هرموناته" بشكل غير مستقرّ وغير متوقّع؛ فعلى سبيل المثال اضطراب إفراز الأنسولين في الجسم يؤدّي بدوره إلى اضطراب طريقة الجسم في التعامل مع السكر أو حرقه ليمدّ الجسم بالطاقة، وبالتالي يتمّ تخزينه في الجسم على شكل دهون".
وللحصول على النوم الصحي ينصح "ولي" بمقاومة إغراءات الأنشطة الاجتماعية في أوقات متأخرة من الليل، تغيير ثقافة ارتباط الترفيه الاجتماعي بالإفراط في السّهر وتناول الكافيين المفرط، وتجنب إثارة الذّهن قبل النوم بساعتين على الأقل بتحجيم التعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل الضوضاء وشدة الأضواء، وتناول الأطعمة المُحفّزة على الاسترخاء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام مساءً، محاولة ضبط مواعيد النوم الجديدة من الآن وقبل بدء الدراسة بالتدرّج، وتجنّب القيلولة تمامًا أثناء النهار حتى لا تتسبّب في تأخير مرحلة النوم ليلًا، ومزاولة التمارين الرياضية قبل وقت النوم بـ٦-٤ ساعات حسب كثافة التمرين، وأيضا ممارسة تمارين الاسترخاء قبل النوم.