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حضور كبير وتفاعل لافت في احتفال هيئة تطوير محمية الملك سلمان باليوم الوطني 93

حضور كبير وتفاعل لافت في احتفال هيئة تطوير محمية الملك سلمان باليوم الوطني 93

تُواصل هيئةُ تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، فعالياتها وأنشطتها للاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية في وادي السلف بمدينة حائل لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت فعالياتُ الهيئة حضورًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا من زوار الفعاليات المتنوّعة التي جذبت أبناء منطقة حائل لحضورها منذ أول يوم من انطلاقتها للاطلاع على جميع الأنشطة، والاستمتاع بالألعاب الحركية، وركوب الخيل، والفقرات الطربية، والسينما الخارجية.

ويُعتبر "وادي السلف" الواقع ضمن نطاق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية؛ أحد أهم وأبرز المواقع الطبيعية بمدينة حائل.

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
اليوم الوطني 93

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