حضور كبير وتفاعل لافت في احتفال هيئة تطوير محمية الملك سلمان باليوم الوطني 93

وشهدت فعالياتُ الهيئة حضورًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا من زوار الفعاليات المتنوّعة التي جذبت أبناء منطقة حائل لحضورها منذ أول يوم من انطلاقتها للاطلاع على جميع الأنشطة، والاستمتاع بالألعاب الحركية، وركوب الخيل، والفقرات الطربية، والسينما الخارجية.