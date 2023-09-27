"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والأطفال في بورتسودان

على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 30 طنًا و560 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين في محلية مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 4.384 فردًا.