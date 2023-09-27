"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع التطوعي لجراحة المخ والأعصاب والأطفال في بورتسودان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأطفال في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، ضمن برنامج "أثر" السعودي التطوعي، المنفذ خلال الفترة من 11 وحتى 23 سبتمبر 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 421 حالة في عيادات المخ والأعصاب والأطفال والكلى، وإجراء 73 عملية جراحية في مجالات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والأطفال، استفاد منها 494 فردًا.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي في السودان.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 30 طنًا و560 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين في محلية مدني بولاية الجزيرة في جمهورية السودان، استفاد منها 4.384 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان؛ للتخفيف من معاناة المتضررين هناك.