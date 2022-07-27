مهرجان ولي العهد يشهد صفقات بيع شارفت الـ6 ملايين ريال في 4 أيام

وكشف رصد ميداني أن مبيعات الهجن منذ انطلاقة مهرجان ولي العهد 2022 شهدت حركة قوية منها البكرة عجايب بـ600 ألف، وهي الفائزة بأفضل توقيت في أحد سباقات فئة المفاريد، وكذلك سياف بـ500 ألف، ود بـ500 ألف، "ابعاد" بـ600 ألف، بشاير بمليون، والفايزة بمليون، ومتعبة بمليون ونصف، فيما تمّت صفقات أخرى لم تعلن تفاصيلها.