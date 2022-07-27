مهرجان ولي العهد يشهد صفقات بيع شارفت الـ6 ملايين ريال في 4 أيام

شهدت أسواق الهجن خلال الـ4 أيام الماضية صفقات بيع بمبالغ شارفت الـ6 ملايين ريال منذ انطلاقة مهرجان ولي العهد 2022.
وكشف عدد من الملّاك أن أسواق الهجن انتعشت بفضل الدعم اللامحدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- واهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي لهذا الموروث الأصيل، وما شهده القطاع من تنظيمات ولوائح جديدة سهّلت على الملّاك المشاركة والتفاعل، كالسماح بنقل نقاط المطايا الفائزة في مسابقات السيف للملّاك الجدد والإذن لمشاركة جميع السلالات بما فيها السودانية.
وكشف رصد ميداني أن مبيعات الهجن منذ انطلاقة مهرجان ولي العهد 2022 شهدت حركة قوية منها البكرة عجايب بـ600 ألف، وهي الفائزة بأفضل توقيت في أحد سباقات فئة المفاريد، وكذلك سياف بـ500 ألف، ود بـ500 ألف، "ابعاد" بـ600 ألف، بشاير بمليون، والفايزة بمليون، ومتعبة بمليون ونصف، فيما تمّت صفقات أخرى لم تعلن تفاصيلها.
وأكد محلّلو سباقات الهجن أن الصفقات منذ انطلاقة المهرجان قوية والسوق مغرٍ ومربح للمستثمرين فيه، مستشهدًا بمالك الهجن محمد بن مبارك الراشد الذي دخل هذا المجال مؤخرًا، وأبرم عدة صفقات، والآن يجني مكاسبها.
كما تنطلق غدًا منافسات سباق الحقائق 3 كم، بواقع 16 شوطًا في الفترة الصباحية، و12 شوطًا في المسائية، وذلك بعد ختام منافسات المفاريد التي استمرّت لـ4 أيام قطعت فيها 240 كم، وحضرت خلالها النديّة القوية بين المتنافسين.