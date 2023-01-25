"إغاثي الملك" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على أسر اللاجئين في لبنان

ووزّع المركز، أمس الأول، 2.052 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 2.052 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية.