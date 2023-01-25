"إغاثي الملك" يواصل توزيع الكسوة الشتوية على أسر اللاجئين في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مناطق: صيدا، صور، الشوف، زحلة بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف الذي ينفذه المركز.
ووزّع المركز، أمس الأول، 2.052 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 2.052 فردًا من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.