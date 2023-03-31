"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا وكوسوفا

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في نيجيريا المكلف نامي الشمري، أن برنامج تفطير الصائمين في جمهورية نيجيريا يستهدف إلى أكثر من 50.000 مستفيد ويبلغ وزن التمور إلى (25) طناً، وقد تم توزيع ما يقارب 70.000 نسخة من المصحف الشريف وتراجمه للشعب النيجيري .