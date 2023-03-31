"الشؤون الإسلامية" تدشّن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا وكوسوفا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة النيجيرية أبوجا، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وبرنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور.
جاء ذلك بحضور القائم بإعمال السفارة إبراهيم الغامدي، وقاضي المحكمة الاستئنافية الشرعية في نيجيريا إبراهيم رفاعي أمام وعدد من المسؤولين والشخصيات الإسلامية.
وأكد الغامدي أن تنفيذ برنامج تفطير الصائمين وتوزيع التمور في نيجيريا سيشمل المحتاجين في عدد من المدن والقرى في نيجيريا , سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهم لإقامة مثل هذه البرامج الإنسانية .
وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في نيجيريا المكلف نامي الشمري، أن برنامج تفطير الصائمين في جمهورية نيجيريا يستهدف إلى أكثر من 50.000 مستفيد ويبلغ وزن التمور إلى (25) طناً، وقد تم توزيع ما يقارب 70.000 نسخة من المصحف الشريف وتراجمه للشعب النيجيري .
يشار إلى أن هذه البرامج تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتتويجًا للجهود والخدمات، التي تقدمها المملكة العربية السعودية في حماية الإسلام ونشر مبادئه وقيمه الحقيقية، ورعاية المسلمين وتتبع شؤونهم والتصدي لاحتياجاتهم.
من ناحية أخرى، نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين للتمور وتفطير الصائمين خلال شهر رمضان لعام 1444هـ، في مقر المشيخة الإسلامية بجمهورية كوسوف.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا، وعدد من القائمين بالمشيخة والشخصيات الإسلامية والاعلاميين.
ويبلغ وزن التمور التي ستوزع 5 أطنان يستفيد منها قرابة 30 ألف مسلم.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا أن هذين البرنامجين من البرامج الموسمية المتميزة والتي تعكس حرص حكومة المملكة على تلمس حاجات المسلمين في هذا الشهر الكريم والتخفيف على المحتاجين منهم ويعبر عن عمق العلاقات ومتانة الروابط بين البلدين، وامتداداً للعطاء المتواصل الذي تقدمه المملكة للأشقاء في العالم أجمع.
من جانبه، شكر المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية لدى كوسوفا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على مواقفهما المشرفة والمستمرة تجاه إخوانهم مسلمي كوسوفا.