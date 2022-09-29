بالصور… حريق هائل يغطي سماء تبوك بالدخان ويمطر الأحياء المجاورة برمارد متطاير

اشتعلت نار كبيرة في الوادي المجاور لمصب الصرف الصحي شمال تبوك تقريباً عند الحادية عشرة صباح اليوم، وهي منطقة شاسعة تمتد فيها الحشائش والأشجار، وقد شكل الحريق سُحبًا من الدخان الأسود الكثيف يشاهده القادم لتبوك على مسافات بعيدة من ضخامة الحريق .
وقد تضررت الأحياء القريبة من موقع الحريق برائحة الدخان، ومن الرماد الأسود المتطاير بالسماء، والذي غطى الأرض والشوارع في تلك الأحياء.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني بتبوك منذ اندلاع الحريق إطفاء الحريق ولا تزال تحاول السيطرة عليه حتى وقت إعداد هذه المادة، وقد غردت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر بأن “فرق مدني تبوك باشرت حريقًا في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني، ولا إصابات”.
وبحسب سكان الأحياء الشمالية لتبوك فإن هذه الحادثة ليست الأولى ومتكررة في الأعوام الأخيرة، نتيجة تسارع نمو الحشائش والأشجار في منطقة مصب الصرف الصحي ولقربها من المزارع .
يذكر أن هذه المنطقة طينية وعرة يصعب دخول المعدات لها، بالإضافة لكثافة الأشجار والمياه الراكدة في بعض البقع التي قللت من سرعة تحرك المعدات، وبالتالي تأخر إطفاء الحريق، فضلاً عن مساحة الحريق الشاسعة وانتشار النار السريع بين الأشجار.