بالصور… حريق هائل يغطي سماء تبوك بالدخان ويمطر الأحياء المجاورة برمارد متطاير

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بتبوك منذ اندلاع الحريق إطفاء الحريق ولا تزال تحاول السيطرة عليه حتى وقت إعداد هذه المادة، وقد غردت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر بأن “فرق مدني ⁧‫تبوك‬⁩ باشرت حريقًا في حشائش بمجرى للمياه خارج النطاق العمراني، ولا إصابات”.