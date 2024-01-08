محليات
"الغذاء والدواء" عن تسبب الجبن السائل بالسرطان: شائعات لا صحة لها
قالت: جميع المنتجات تخضع للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة والتي تضمن سلامتها
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم أنه لا صحة للشائعات المتداولة عن ضرر تناول منتجات الجبن السائل، وأنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
وقالت الهيئة: جميع المنتجات تخضع للوائح الفنية الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء والتي تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي.
وتابعت: المتداول حول زيادتها من الإصابة بسرطان الثدي والبروستات غير صحيح، ولا يستند إلى أي أدلة علمية.