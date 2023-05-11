"هيئة العقار" تنظم سلسلة لقاءات تعريفية عن الربط التقني مع 130 منصة عقارية

يُذكر أن "الوساطة العقارية" تُعنى بممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، مقابل الحصول على عمولة، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي ونحوها؛ فيما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار والتسويق له وإدارته وبيعه وبيع منفعته وتأجيره، مثل (التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية).