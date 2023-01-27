استمرار فُرص الأمطار على أجزاءٍ من الرياض وارتفاعٌ لدرجات الحرارة شمالاً

تُشير مُخرجات التنبؤات الحاسوبية إلى توقعات باستمرار فرص الأمطار، الجمعة، على أجزاءٍ من جنوب وغرب منطقة الرياض إدارياً، إضافة إلى أقصى جنوب المنطقة الشرقية، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، فيما يميل الطقس للاستقرار في باقي مناطق المملكة.
وتُشير المُخرجات ذاتها إلى توقعات بتأثر المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من المملكة تدريجياً، الجمعة والسبت، بكتلة هوائية دافئة مُرافقة لمنخفض جوي سطحي، وذلك بسبب ما يحدث من تدفقٍ شديدٍ لهواء قطبي بارد نحو مناطق مختلفة من الأجزاء الشمالية الغربية من إفريقيا، ويُقابل هذا التدفق للهواء البارد تدفقٌ آخر لهواء دافئ نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال المملكة السعودية.