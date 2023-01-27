استمرار فُرص الأمطار على أجزاءٍ من الرياض وارتفاعٌ لدرجات الحرارة شمالاً

وتُشير المُخرجات ذاتها إلى توقعات بتأثر المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى من المملكة تدريجياً، الجمعة والسبت، بكتلة هوائية دافئة مُرافقة لمنخفض جوي سطحي، وذلك بسبب ما يحدث من تدفقٍ شديدٍ لهواء قطبي بارد نحو مناطق مختلفة من الأجزاء الشمالية الغربية من إفريقيا، ويُقابل هذا التدفق للهواء البارد تدفقٌ آخر لهواء دافئ نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال المملكة السعودية.