حالة ممطرة جديدة تجلب الأمطار لـ10 مناطق إدارية اعتبارًا من ليل الخميس وتتسع يوم الجمعة

تشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية الخاصة بالأنظمة الجوية وتوقعات الأمطار المطورة لدى "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى احتمالية تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بتشكل السحب الركامية الرعدية وتساقط زخات من الأمطار في 10 مناطق.
ويُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية وفرص الأمطار -بمشيئة الله- اعتبارًا من ساعات ليل الخميس وفجر يوم الجمعة، بداية بمنطقة تبوك، وتحديدًا الأجزاء الساحلية منها؛ بحيث تتكاثر السحب الركامية في سماء نيوم وخليج العقبة وضبا والوجه، وتتساقط بمشيئة الله زخات من الأمطار.
هذه السحب يُتوقع أن تتسع رقعتها مع ساعات صباح يوم الجمعة، لتشمل بعض الأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وخاصة مدينة ينبع، تمتد لاحقًا خلال يوم ومساء الجمعة لتشمل أجزاء من الجوف وحائل والحدود الشمالية، مع استمرار تحرك حزام السحب تدريجيًّا نحو الجنوب.
وتشير آخر التوقعات إلى بدء تأثر منطقة مكة المكرمة وسواحلها، بما فيها مدينة جدة بفرص الأمطار اعتبارًا من ساعات فجر وصباح يوم السبت؛ بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، ولا يُستبعد أن تُصحَب هذه الأمطار ببعض الزخات الغزيرة أحيانًا في بعض المناطق،
كما تشمل الأمطار يوم الجمعة أجزاء من منطقة القصيم وحفر الباطن والحدود الشمالية، وصولًا إلى الأجزاء الداخلية والساحلية من شمال المنطقة الشرقية.
وتأتي حالة الاضطراب الجوي هذه كنتيجة لامتداد منخفض جوي بارد نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، بالتزامن مع نشاط لمنخفض البحر الأحمر، واندفاع لكتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب؛ مما يعمل على نشوء اضطرابات جوية ونشوء حالة من عدم الاستقرار الجوي تتشكل على إثرها السحب القوية المترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة.