حالة ممطرة جديدة تجلب الأمطار لـ10 مناطق إدارية اعتبارًا من ليل الخميس وتتسع يوم الجمعة

وتشير آخر التوقعات إلى بدء تأثر منطقة مكة المكرمة وسواحلها، بما فيها مدينة جدة بفرص الأمطار اعتبارًا من ساعات فجر وصباح يوم السبت؛ بحيث تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار، ولا يُستبعد أن تُصحَب هذه الأمطار ببعض الزخات الغزيرة أحيانًا في بعض المناطق،