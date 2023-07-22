مركز التميز ينهي برنامج التطوير المهني لمقدمي برامج موهبة الإثرائية لصيف 2023م

وقد دُرِّب مقدّمو البرامج الإثرائية على تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين التي يحتاج الطلبة الموهوبون إلى اكتسابها وتوظيفها في رحلتهم العلمية وممارستها في حياتهم الحالية والمستقبلية؛ مثل مهارات الاتصال، ومهارات التفكير الناقد، وتحمل المسؤولية، والمبادرة، واتخاذ القرارات، والتغلب على التحديات، والسعي وراء التميز، بالإضافة إلى تدريب المشرفين والمتطوعين في البرامج التفرغية على كيفية توجيه الطلبة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهم أثناء فترة إقامتهم في مقرات البرامج.