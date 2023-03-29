بساطة وأجواء رمضان في جازان.. إرث الأجداد يتمسك به الأحفاد

واعتادت أغلب العائلات في منطقة جازان على شرب الماء المبخر بـ"المستكة" الذي يعطي نكهة زكية وتناول المأكولات الشعبية التي يتم تحضيرها في شهر رمضان ومنها السمك أو ما يسمّى (بمكشن السمك)، والمغش، والشوربة والسمبوسة والزلابية والمطبّق والمخلوطة والفول البلدي -الدجر-، والخبز الجيزاني أو ما يعرف باسم العيش أو الخمير، وغيرها من المأكولات الشعبية التي تتزيّن بها المائدة الرمضانية في جازان.