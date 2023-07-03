الوطنية للإسكان NHC تعلن عن إنشاء محطات كهربائية في عددٍ من مشاريعها بقيمة نصف مليار ريال

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان "NHC" كونها الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري، تحرص على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين فور الانتهاء منها، والعمل على تسليم بقية الوحدات في أسرع وقت، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% .