القيادة تهنئ رئيس الوزراء النيبالي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.