تعرَّف على أبرز المخالفات التي ترصدها "المرئي والمسموع"

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أبرز المخالفات التي يتم رصدُها من قِبل الهيئة، مشددةً على ضرورة الالتزام بضوابط المحتوى الإعلامي.
وأوضحت الهيئة أن من أبرز تلك المخالفات؛ مخالفات النشر الإلكتروني للمحتوى الإعلامي، وتأجيج التعصب الرياضي، وبيع محتوى أو أجهزة إعلامية مقرصنة، والإعلانات المضللة، والاحتيال المالي.
وأضافت، أن المخالفات تشمل أيضاً عدم التقيُّد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، وتدني مستوى جودة الخدمة من قِبل الجهات المرخص لها.