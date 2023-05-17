تعرَّف على أبرز المخالفات التي ترصدها "المرئي والمسموع"

وأضافت، أن المخالفات تشمل أيضاً عدم التقيُّد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، وممارسة العمل الإعلامي دون الحصول على ترخيص، وتدني مستوى جودة الخدمة من قِبل الجهات المرخص لها.