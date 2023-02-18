ثمار المدينة 7 عقارات تطرحها "إتقان العقارية" بالمزاد الإلكتروني بالتعاون مع "إنفاذ" مطلع شعبان

حدّدت شركة إتقان العقارية، اليوم، موعد انطلاق المزاد العلني الإلكتروني لبيع "ثمار المدينة المنوّرة" سبعة عقارات بالمدينة المنوّرة "تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)" بقرارٍ من محكمة التنفيذ، حيث ينطلق المزاد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم 13 من شهر شعبان لعام 1444 هـ، الموافق 6 مارس لعام 2023م، وينتهي في الساعة الخامسة والنصف عصراً 16 شعبان الموافق 9 مارس 2023م، كما سيبث المزاد عبر منصة مباشر للمزادات العقارية، وتعد فرصاً استثمارية ذات عوائد على المديين القريب والبعيد.
وأوضحت "إتقان العقارية"، أن العقارات المعروضة هي: أرض الحناكية وأرض حي مبعوث الحرة الشرقية، وقطعتَي أرض بحي بني عبد الاشهل، ومحال وعمارة الحزام، وعمارة السيح، وعمارة القبلتين، مشيرة إلى أن العقارات المعروضة هي أراضٍ متعددة الاستخدامات "سكني وتجاري وعمائر تجارية وسكنية" في مواقع إستراتيجية ونادرة وقريبة من الحرم النبوي والمناطق الحيوية التي تعد مناطق جذب للمستثمرين في طيبة الطيبة وجهة ملايين المسلمين بالعالم.
وبيّنت " إتقان العقارية" أن مما يميز المدينة المنوّرة ما تشهده السوق العقارية من نموٍ ملحوظٍ وتسارعٍ مطردٍ في كافة جوانبه المختلفة الاستثمارية والتطوير والتسويق العقاري عموماً، حيث تتوسع فيها الخدمات كمّا ونوعاً لاعتبارات المكان الذي جعل منها مزاراً لكل مَن يشده الشوق لمدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واعتبارات الزمان والنقلة التي يشهدها قطاع السياحة الدينية في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت شركة إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي، المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "ثمار المدينة المنورة"، إلى المبادرة في تطبيق كافة الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد الإلكتروني؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم"920001019"، أو عبر الجوّال "0596557777"، أو الجوّال "0556630070"، سائلة الله للجميع التوفيق.