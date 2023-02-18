ثمار المدينة 7 عقارات تطرحها "إتقان العقارية" بالمزاد الإلكتروني بالتعاون مع "إنفاذ" مطلع شعبان

حدّدت شركة إتقان العقارية، اليوم، موعد انطلاق المزاد العلني الإلكتروني لبيع "ثمار المدينة المنوّرة" سبعة عقارات بالمدينة المنوّرة "تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)" بقرارٍ من محكمة التنفيذ، حيث ينطلق المزاد في الساعة العاشرة صباحاً من يوم 13 من شهر شعبان لعام 1444 هـ، الموافق 6 مارس لعام 2023م، وينتهي في الساعة الخامسة والنصف عصراً 16 شعبان الموافق 9 مارس 2023م، كما سيبث المزاد عبر منصة مباشر للمزادات العقارية، وتعد فرصاً استثمارية ذات عوائد على المديين القريب والبعيد.