"الأمن البيئي" يضبط 28 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (28) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومقيمين من الجنسية السورية ومقيم من الجنسية المصرية، لإشعالهم النار في المناطق المحمية، في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.