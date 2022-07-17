وزارة النقل تنهي أعمالها في تقاطع رأس مشعاب إلى الخفجي على طريق أبوحدرية

وأعلن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عن الانتهاء من الأعمال الواقعة على طريق أبوحدرية من تقاطع رأس مشعاب إلى محافظة الخفجي بطول 17 كم لكل اتجاه؛ وافتتاح الحركة بشكل كلي في هذه المنطقة، حيث تم الانتهاء من إعادة إنشاء الطريق ورفع منسوبه لتوسعته، ليصبح ثلاثة مسارات لكل اتجاه، بالإضافة للانتهاء من أعمال عبارات تصريف مياه الأمطار ووسائل السلامة المرورية كافة، وسيسهم هذا المشروع في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطريق.