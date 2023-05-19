"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على 7 مناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.