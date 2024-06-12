"سكتشرز" التابعة لمجموعة "أباريل" تعلن عن رعاية حصرية لإيفاد 10 حجاج لأداء مناسك الحج

بكل فخر أعلنت علامة سكتشرز الرائدة والتابعة لمجموعة أباريل، عن التزامها بإيفاد 10 أفراد لأداء مناسك الحج. وتندرج هذه المبادرة ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات، وترمز إلى مساعيها لنفع المجتمع من خلال منح الحجاج العشرة فرصة العمر لأداء فريضة الحج.
بالإضافة لهذه المبادرة الملهمة، تسعى سكتشرز ومجموعة أباريل لتوفير السهولة واليسر للحجاج في رحلتهم من خلال تزويدهم بمجموعة مخصصة لسفر الحجاج، والتي تحتوي على لوازم وأساسيات مصممة لهذه الرحلة المباركة، مما يضمن استعداد الحجاج لأداء مناسك الحج على أكمل وجه.
علاوةً على ذلك، يسر سكتشرز تسليط الضوء على تشكيلة الحج، وهي مجموعة من الأحذية المصممة بشكل دقيق لجعل أداء مناسك الحج أكثر راحةً وسهولة. تشمل هذه التشكيلة مجموعة من التصاميم المبتكرة التي تجمع بين الراحة والمتانة، وتوفر للحجاج ما يحتاجونه لإتمام رحلة الحج بكل يسر. وكون هذه الأحذية خفيفة الوزن، مصنوعة من خامات مسامية، وذات متانة عالية، فهي تدعم خطوات الحجاج طوال الرحلة، ليتمكنوا من الانغماس بكل سلاسة في هذه الرحلة الروحانية.
وقد عبر السيد نيراج تيكشينداني الرئيس التنفيذي لدى مجموعة أباريل، عن حماسه الشديد لهذه المبادرات الجديدة بقوله: "تعكس هذه المبادرة لرعاية الحجاج مدى التزام مجموعة أباريل وعلاماتها مثل سكتشرز في فهم وتلبية الاحتياجات المختلفة لمتسوقينا. ومن خلال إطلاق هذا البرنامج بالتزامن مع التشكيلة الخاصة بالحج، فإننا لا نوفر أحذية مريحة فحسب، بل ندعم أداء هذه الرحلات الروحانية. ويعزز التزامنا بالجودة والشغف في كل خطوة نخطوها من توفير الرفاهية الجسدية والروحانية لعملائنا. وهذا يعتبر التزامنا بتلبية أو بالأحرى تخطي، توقعات المجتمعات التي نخدمها".
تشكيلة الحج من سكتشرز متوفرة في محلات سكتشرز في المنطقة والمتجر الإلكتروني