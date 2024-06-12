"سكتشرز" التابعة لمجموعة "أباريل" تعلن عن رعاية حصرية لإيفاد 10 حجاج لأداء مناسك الحج

علاوةً على ذلك، يسر سكتشرز تسليط الضوء على تشكيلة الحج، وهي مجموعة من الأحذية المصممة بشكل دقيق لجعل أداء مناسك الحج أكثر راحةً وسهولة. تشمل هذه التشكيلة مجموعة من التصاميم المبتكرة التي تجمع بين الراحة والمتانة، وتوفر للحجاج ما يحتاجونه لإتمام رحلة الحج بكل يسر. وكون هذه الأحذية خفيفة الوزن، مصنوعة من خامات مسامية، وذات متانة عالية، فهي تدعم خطوات الحجاج طوال الرحلة، ليتمكنوا من الانغماس بكل سلاسة في هذه الرحلة الروحانية.