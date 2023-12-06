بالفيديو.. وزير المالية لـ"سبق": شكرًا للقطاع الخاص على توظيف أبناء وبنات الوطن

قدَّم وزير المالية محمد الجدعان شكره للقطاع الخاص؛ لدوره الإيجابي الكبير في توفير فرص العمل لأبناء الوطن، وقال: "يجب أن نعترف للقطاع الخاص بإيجابيته الكبيرة جدًّا في استجابته لتطلعات الحكومة منه؛ وذلك بتوظيف أبناء وبنات هذا الوطن". مشيرًا إلى أن الجيد هو ارتفاع مستوى هذه الوظائف ودخلها.
وأضاف وزير المالية لـ"سبق" خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عُقد اليوم بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024: "هناك توظيف في القطاع الخاص، لكن الجيد هو ارتفاع مستوى هذه الوظائف، التي نشاهدها في متوسط الرواتب المنشور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية".
ودعا لحضور منتدى الميزانية غدًا الخميس بحضور عدد من الوزراء؛ للمشاركة بما تم من إنجازات في عام 2023، والمخطط في عام 2024، ومنهم وزير الموارد البشرية؛ إذ قد يسهم معاليه في هذا الجانب.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أكد - بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 - تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، ولتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين؛ إذ ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى (2.3) مليون.