بالفيديو.. وزير المالية لـ"سبق": شكرًا للقطاع الخاص على توظيف أبناء وبنات الوطن

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد أكد - بمناسبة إقرار ميزانية عام 2024 - تطوير وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتمكينه وتحفيزه للقيام بدوره في تحقيق التنوع الاقتصادي، ولتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة السعودية، وخلق فرص وظيفية في سوق العمل، وخفض معدلات البطالة بين السعوديين؛ إذ ارتفع إجمالي عدد السعوديين في سوق العمل هذا العام إلى (2.3) مليون.