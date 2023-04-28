"الجوازات" تواصل إنهاء إجراءات القادمين من السودان عبر عمليات الإجلاء

يأتي ذلك ضمن خطة إدارة الأزمة التي أعدّتها الجوازات لمثل هذه الأوضاع، ونفذتها بإنشاء غرفة عمليات لدراسة ومعالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع ممثليات بلدانهم، ودعم منصاتها بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم خلال عمليات الإجلاء، وتخصيص منصات لخدمة كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والأطفال، امتدادًا للخدمات الإنسانية التي تقدّمها حكومة المملكة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان.