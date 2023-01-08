اليوم وغداً.. الأمطار تضرب 16 محافظة بمنطقة مكة.. و"المدني" يحذّر

وقال الدفاع المدني إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تشير إلى هطول أمطار متوسطة؛ قد تصل إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة، وتشمل (العاصمة المقدّسة -جدة -رابغ-الطائف-الجموم-الكامل-خليص-بحرة-الليث-القنفذة-العرضيات-أضم-ميسان-الخرمة-المويه-رنية)، اعتباراً من اليوم الأحد إلى يوم غدٍ الإثنين، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.