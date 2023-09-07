بشهادة "صندوق النقد الدولي".. السعودية تحقق نموًا اقتصاديًا غير مسبوق

ويشهد الاقتصاد السعودي طفرة في النمو، تجعله يعاصر ازدهارًا لم يشهده من قبل؛ ما جعل موقف السعودية المالي يتسم بالقوة والصلابة والانتعاش، بما يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الاقتصاد الوطني كما حققت السعودية خلال Q2 لعام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في ذات الربع عام 2022م، كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال Q2 لعام 2022 نموًا بنسبة 1.2%.