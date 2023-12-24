"بحرين مارينا" تعلن حجز جميع الشقق المطروحة في الدفعة الأولى

إضافةً لذلك، يتضمن مشروع "بحرين مارينا" التطويري متعدد الاستخدامات مقومات مميزة ستجعل منه وجهة فريدة من نوعها على الشريط الساحلي الشرقي في المنامة. يتميز المشروع، الذي تبلغ قيمة تطويره 200 مليون دينار بحريني، بواجهته البحرية الفريدة وموقعه الاستراتيجي. ويقدم المشروع محلات للبيع بالتجزئة يبلغ عددها 192 ستضم متاجر عالمية ومطاعم فارهة ومقاهي ذات شهرة عالمية وإقليمية ومحلية، بالإضافة لمجمع تجاري سيحتضن 33 محلاً مرموقاً، وهو ما يضمن للقاطنين وزوار المشروع تجربة إقامة لا مثيل لها. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع 162 موقف لليخوت والقوارب، ومبنى النادي البحري على مساحة 3,200 متر مربع، حيث سيوفر أنشطة ترفيهية وبرامج بحرية سيكون لها بصمة رئيسية في الارتقاء بالقطاع السياحي بالمملكة. وسيكون المشروع وجهة مهمة للسكن الدائم والمؤقت مع توفيره 274 وحدة فارهة للتملك الحر، بالإضافة إلى 304 غرفة فندقية فاخرة، فضلاً عن 1769 موقف للسيارات بالطابق السفلي في المشروع التطويري.