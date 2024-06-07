وزارة الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة لعام 1445هـ أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج والبالغ عددهم 2322 حاجا وحاجة من أكثر من 88 دولة من مختلف قارات العالم والذي تنفذه وتشرف عليه الوزارة.
ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف (34) حاجاً وحاجة من الشخصيات الإسلامية من (4) دول من مختلف دول العالم (أوزباكستان, فيتنام, رومانيا, الجبل الأسود) وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات الوصول، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة بكافة الاحتياجات إلى مقر إقامتهم في فندق "هوليدي ان" بمكة المكرمة.
وكانت الوزارة قد أنهت وبوقت مبكر كافة الإجراءات لتنفيذ الأمر السامي الكريم بالتنسيق والتكامل مع سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية التابعة للوزارة في الخارج لاختيار المستضافين وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات، وفق منظومة شاملة تضمن الرقي بالخدمات المقدمة لهم منذ بدء مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية المناسك.
من جهتهم رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - حفظهم الله- على تمكينهم من الحج في هذا البرنامج النوعي الذي يعكس حرص وجهود القيادة الرشيدة في تلمس حاجات المسلمين في أقطار العالم وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام وفق منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.