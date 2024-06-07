وزارة الشؤون الإسلامية تستقبل أولى طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج

ويضم الوفد الأول الذي وصل اليوم من الضيوف (34) حاجاً وحاجة من الشخصيات الإسلامية من (4) دول من مختلف دول العالم (أوزباكستان, فيتنام, رومانيا, الجبل الأسود) وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عدد من مسؤولي البرنامج، حيث أنهوا إجراءات الوصول، ثم استقلَّ الضيوف الحافلات المجهزة بكافة الاحتياجات إلى مقر إقامتهم في فندق "هوليدي ان" بمكة المكرمة.