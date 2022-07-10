القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط ٢٨ مخالفًا لاستخدامهم حطبًا محليًّا في أنشطة تجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "28" مخالفًا لنظام البيئة، "25" مواطنًا، ومقيمَين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية السودانية، بحوزتهم أكثر من "40" مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في منطقتي الرياض وعسير.