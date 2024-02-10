"إغاثي الملك سلمان" وزّع 400 سلة غذائية بمركز الإيواء في خربة العدس برفح

وشهد أمس الأول توزيعَ 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية بمركز الإيواء في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3.900 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.