مستشفى الدكتور سليمان الحبيب ينهي معاناة سبعيني من تلف صمام أورطي صناعي بعملية نادرة ومعقدة

وفي النهاية خلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية ارتكزت على التدخل عبر القسطرة والوصول إلى الصمام الأورطي التالف، وخلق ثقوب فيه لتأمين تروية كافية للشرايين التاجية بعد زرع الصمام الحيوي الجديد عبر القسطرة، ومن ثم زراعة صمام جديد، وقد تكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، إذ تعافى المريض بعد العملية التي استمرت زهاء الـ"4" ساعات، بسرعة كبيرة، وخرج من المستشفى بعد "4" أيام بحالة صحية جيدة، ورغم مرور عدة أشهرعلى العملية لم يشعر المريض بأي من الأعراض التي كان يعاني منها، علماً بأنه اعتاد التردد على أقسام الطوارئ في العديد من المستشفيات بمعدل مرة كل "3" أيام منذ نحو "7" أشهر، غير أنه بعد العملية لم يدخل إلى المستشفى مطلقاً.