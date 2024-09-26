"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.