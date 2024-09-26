"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان والباحة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الطائف وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات، ورياح شديدة على جدة ورابغ وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل العديد وذعبلوتن والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والأفلاج والخرج والدلم وحوطة بني تميم والعاصمة الرياض ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الجمعة.