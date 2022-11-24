أمطار غزيرة على جدة.. و"الإنذار المبكر" يرفع الحالة إلى تحذير

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: تشهد جدة حاليًا أمطارًا غزيرة، والنظام الآلي للإنذار المبكر يرفع درجة الحالة إلى تحذير.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم)؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على: (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من: (الحدود الشمالية، القريات، طريف)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.